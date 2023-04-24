В Кремле назвали враньем заявления про двойников и бункеры Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «враньем» сообщения о наличии двойников у главы государства Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе марафона «Знание».

По словам представителя Кремля, что президент был и остается «мегаактивным» и что те, кто работает с ним, «с трудом за ним поспевают».

«Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровье можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах, он, конечно, не сидел. Это тоже вранье», — заявил Песков.

18 апреля Владимир Путин прилетел в Херсонскую область, где заслушал доклад военачальников штаба группировки войск «Днепр», а затем направился в ЛНР, где поздравил военных группировки войск «Восток» с праздником Пасхи и подарил им копии икон. По данным Кремля, эти поездки и совещания в штабах заранее не готовились.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что вместо Путина в Херсонскую область ездил его двойник.

До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял в интервью изданию Daily Mail, что Путин использует как минимум трех двойников, перенесших пластические операции, чтобы быть похожими на российского президента. Песков назвал эти заявления чушью.