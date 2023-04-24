Песков назвал Горбачева «доверчивым человеком»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО обмануло последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, который был «человеком доверчивым». Об этом он сообщил во время выступления на марафоне «Знание», передает ТАСС.

По его словам, НАТО после развала Советского Союза расширилось в сторону границ России «в шесть раз».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев заявил, что все союзники по альянсу солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока.

Он также подчеркнул, что будущее Украины — в семье альянса.

По словам генсека, в настоящее время главное внимание страны НАТО направлено на «обеспечение победы Украины над РФ».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет ни одного барьера, мешающего приглашению Украины в НАТО. Столтенберг во время визита в Киев 20 апреля пообещал, что Украина со временем войдет в состав альянса.