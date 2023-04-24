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Лавров: нельзя рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время заседания Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов Устава организации, что украинский вопрос нельзя рассматривать отдельно от геополитического контекста. Трансляция велась телеканалом «Россия 24».

По его словам, сейчас решается, как будут в будущем выстраиваться международные отношения, то есть, либо «через формирование устойчивого консенсуса на основе баланса интересов, либо через агрессивное и взрывоопасное продвижение гегемонии» Запада.

«Нельзя рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны.

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