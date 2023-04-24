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Лавров заявил, что западные страны «душат многосторонность и демократию у себя дома»

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны «душат многосторонность и демократию у себя дома». Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН, передает телеканал «Россия 1».

По его мнению, западные страны «применяют все более репрессивные инструменты для подавления любого инакомыслия».

Ранее Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза в качестве председателя.

Отмечается, что заседания с участием Лаврова пройдут 24 и 25 апреля.

Он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Кубу, что Москва не понимает, каким образом в ООН стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки.

Москва находит возможности направлять отечественные продукты и удобрения на мировые рынки, но это делается «не в рамках, а вопреки» инициативе генсека ООН, подчеркнул министр. На все запросы РФ по этой части сделки в ООН отвечают, что «стараются, делают максимум возможностей», но инициатива действует уже девять месяцев, а «они все стараются», сказал глава МИД.

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