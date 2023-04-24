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Лавров призвал генсека ООН Гутерриша обеспечить беспристрастность секретариата организации

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Russian Foreign Ministry/Handout via Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом обеспечить соблюдение сотрудниками секретариата ООН требования беспристрастности в соответствии со ст. 100 Устава ООН. Соответствующее заявление было сделано дипломатом в ходе заседания Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН под председательством РФ.

По словам российского министра, Запад предпринимает попытки подчинить себе секретариат ООН, которые являются угрозой для всей многосторонней системы международных отношений.

«Количественный и кадровый дисбаланс в пользу Запада был всегда, но до недавнего времени секретариат старался сохранять нейтральность. Сегодня же этот дисбаланс принял хронический характер, а секретариатские сотрудники все чаще позволяют себе неподобающее для международных чиновников политически мотивированное поведение», — заявил министр.

Ранее МИД РФ предложил перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену.

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