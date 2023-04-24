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Глава МИД РФ Лавров: мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава организации заявил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны.

«Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а, может быть, еще более опасной черте», — заявил он.

По его словам, «ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность».

По его словам, голоса ответственных и здравомыслящих сил заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения.

Лавров также заявил, что «западному меньшинству» не разрешали говорить от имени всего человечества и посоветовал «вести себя прилично»

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза в качестве председателя. Заседания с участием министра иностранных дел России проходят 24 и 25 апреля.

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