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Лавров призвал «западное меньшинство» вести себя прилично

Лавров: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава всемирной организации, заявил, что «западному меньшинству» не разрешали говорить от имени всего человечества и посоветовал «вести себя прилично». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества», — сказал министр.

По его словам, США и их союзники всегда используют свои «правила», чтобы оправдать нелегитимные шаги в отношении государств, выстраивающих политику в соответствии с международным правом и не следующих интересам «золотого миллиарда».

Ранее сообщалось, что глава МИД России прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза в качестве председателя.

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