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В Белом доме заявили о желании расширить каналы связи с КНР

Кирби: США хотят расширить каналы связи с Китаем, в том числе по военной линии

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Emily Elconin/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга, что США заинтересованы в расширении каналов связи с КНР, в том числе хотели бы восстановить контакты по военной линии. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет о каналах связи между Соединенными Штатами и КНР... Мы бы хотели, чтобы они расширялись и углублялись, включая коммуникацию по военной линии, которую Китай прервал после визита экс-спикера [палаты представителей конгресса США Нэнси] Пелоси на Тайвань», — сказал Кирби.

По его словам, американский президент Джо Байден ожидает проведения телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена посетить Китай в «подходящее время», чтобы обсудить экономические вопросы двух стран.

В феврале 2023 года Китай собирался посетить госсекретарь Энтони Блинкен, однако визит был отложен на неопределенное время из-за инцидента с китайским воздушным шаром, прилетевшим на территорию Соединенных Штатов.

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