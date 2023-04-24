Белый дом объяснил невыдачу виз журналистам из пула Лаврова на Совбез ООН

Представитель Белого дома Джон Кирби объяснил невыдачу виз журналистам из пула Лаврова на Совбез ООН тем, что они распространяют пропаганду. Об этом он сообщил CNN.

Он назвал российские государственные СМИ органами пропаганды, добавив, что США считают важным отстаивать свободу прессы.

Он добавил, что американские чиновники не планируют встречаться с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым.

По его словам, американские чиновники стараются выйти на связь с российскими коллегами для обсуждения темы задержанных в России граждан Соединенных Штатов.

Ранее Кирби заявлял, что США напряженно добиваются освобождения журналиста московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по подозрению в шпионаже. Он напомнил о беседе госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по этому поводу. Кирби подчеркнул, что Белый дом осуждает задержание журналиста и хочет его возвращения «как можно скорее».