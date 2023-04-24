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Sky News: США вынудят Зеленского уступить часть территорий России

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Военный эксперт Шон Белл в статье для Sky News высказал мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий страны под нажимом американской администрации.

По его словам, «все готово для летних наступательных действий, в которых обе стороны сосредоточены на разных целях». Эксперт прогнозирует, что к концу лета обе стороны будут истощены в оружии и боеприпасах и остро нуждаться в передышке, тогда созреют условия для переговоров.

Белл считает, что контроль над большей частью Донбасса Россия могла бы представить как военную победу.

«Более сложная задача для Владимира Зеленского — смириться с уступкой территории. Здесь возобладает американская дипломатия», — полагает автор.

Ранее в Белом доме заявили, что США хотят удостовериться, что наступление Украины будет успешным, а решение о том, когда и где оно начнется остается за президентом Владимиром Зеленским.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 24 апреля заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в контрнаступление после полного взятия российскими войсками Бахмута (Артемовска).

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