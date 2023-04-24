Глава МИД России Лавров прибыл в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза в качестве председателя, передает ТАСС с места событий.

Отмечается, что заседания с участием Лаврова пройдут 24 и 25 апреля.

Ранее Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в Кубу, что Москва не понимает, каким образом в ООН стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки.

Москва находит возможности направлять отечественные продукты и удобрения на мировые рынки, но это делается «не в рамках, а вопреки» инициативе генсека ООН, подчеркнул министр. На все запросы РФ по этой части сделки в ООН отвечают, что «стараются, делают максимум возможностей», но инициатива действует уже девять месяцев, а «они все стараются», сказал глава МИД.

Правительство Болгарии решило запретить импорт украинского зерна. Аналогичные меры приняли в Словакии, Польше и Венгрии.