Евродепутат от Польши призвала снести «неэффективное» заграждение на границе с Белоруссией

Депутат Европарламента от Польши Янина Охойская заявила, что заграждение на границе с Белоруссией «неэффективно и должно быть снесено». Об этом она сообщила в эфире радиостанции Zet.

По ее словам, заграждение является свидетельством негуманного отношения к мигрантам.

«Движение на границе очень велико, но пограничники перехватывают десятки людей, а сотни проходят через границу», — добавила она.

Ранее депутат Европарламента от Франции Доминик Бильд подняла вопрос о финансировании работ по созданию «электронного заграждения» на границе Польши и России в районе Калининграда.

Она напомнила, что в февральских публикациях СМИ рассказывали о таком намерении польских властей, обусловленных опасениями возможного увеличения в будущем потока мигрантов. «Барьер» должен был охватить около 200 км границы и включить в себя систему камер и датчиков.

Она также напомнила, что подобные меры активно реализуются и в других странах ЕС. В качестве примера она привела Венгрию, которая установила ограждения вдоль участков границ с Сербией и Хорватией.