Кулеба назвал «инвестицией в безопасность Европы» предоставление Украине F-16

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз предоставить Киеву западные истребители на заседании совета министров иностранных дел объединения, передает «Европейская правда». По его словам, это решение станет «лучшей инвестицией» в безопасность всего региона.

«Нет никаких рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитником Европы. Предоставление Украине самолетов F-16 станет лучшей инвестицией этого десятилетия в безопасность Европейского континента», — отметил Кулеба.

Как указал глава МИД Украины, ЕС может сыграть главную роль в вопросе передачи Киеву боевых самолетов. Он также добавил, что так Брюссель покажет свое «стратегическое лидерство.

«Необходимо как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на самолетах западного типа, чтобы на момент их предоставления мы сразу могли их применять», — подчеркнул Кулеба.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина продолжает нуждаться в военной помощи и западные страны будут и дальше ее оказывать, однако о новых типах вооружений речь пока не идет.