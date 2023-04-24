В МИД РФ заявили о желании перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в более нейтральном городе вместо Нью-Йорка, передает ТАСС.

«Мы бы, конечно, предпочли перенести ее [штаб-квартиру ООН] куда-то на другую более нейтральную точку, Женеву или Вену, но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк», — сказал дипломат.

По его мнению, их несогласие будет связано с «финансово-экономическим планом размышления», так как в Нью-Йорке у них есть недвижимость, им тяжело будет иметь два представительства.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за изменение места штаб-квартиры ООН в пользу более нейтрального государства. Он отметил, что ее можно перенести туда, где «соблюдают права человека и права наций», например, в одну из государств БРИКС (содружество Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР).

Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что для переноса понадобится получить две трети голосов в Генассамблее ООН.

В прошлом году в Совфеде предлагали перенести штаб-квартиру ООН из США в связи с невыдачей виз делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.