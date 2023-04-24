Премьер Эстонии Каллас встретилась с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибыла в Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Рад приветствовать на Украине премьер-министра Эстонии. Благодарю госпожу премьер-министра и весь эстонский народ за искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны. Если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь Эстонии — одна из самых больших в мире», — написал глава Украины.

Перед встречей с Зеленским Каллас сообщила ERR, что обсудит с ним тему членства Украины в ЕС и НАТО, а также «привлечение России к ответственности» за конфликт на Украине. Премьер Эстонии подчеркнула, что Киеву «не делают никаких скидок», и все «очень внимательно» следят за тем, чтобы они выполняли условия для вступления в Евросоюз.

23 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что наступление Вооруженных сил Украины может начаться примерно через месяц, потому что в данный момент активным боевым действиям мешает дождливая погода.

Певкур заявил, что Таллин отправит Украине артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров, что является частью соглашения Европейского союза об отправке украинской стороне одного миллиона снарядов.