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В посольстве КНР в Париже заявили, что посол Лу Шайе высказал личную точку зрения по Крыму

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David J. Phillip/AP

Комментарии посла Китая в Париже Лу Шайе об Украине были выражением личной точки зрения. Об этом говорится в заявлении посольства Китая во Франции, передает Reuters.

В посольстве отметили, что заявления дипломата «не должны подвергаться чрезмерному толкованию и не являются политическим заявлением Китая».

В ходе интервью каналу LCI, Лу Шайе заявил, что Крым был «подарен Украине» Никитой Хрущевым, а в ответ на возражения телеведущего о том, что его присоединение к России стало нарушением суверенитета Украины, дипломат заявил, что с точки зрения международного права суверенитет бывших республик СССР не определен, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран».

В ответ на его высказывания Литва призвала страны Европы выразить протест послам Китая. В МИД Литвы также заявили, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) вызовут китайских дипломатов для объяснений

Посла КНР во Франции Лу Шайе также вызвали в дворец Министерства иностранных дел Франции после заявлений об исторической принадлежности Крыма России.

В МИД Китая позже заявили, что Пекин уважает суверенитет всех стран, в том числе бывших республик СССР, а позиция Китая по вопросу о принадлежности Крыма не менялась. Текст интервью Лу Шайе удалили из аккаунта посольства в соцсети WeChat.

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