В Белом доме сообщили, что встречи американских чиновников с Лавровым пока не планируется

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские чиновники не планируют встречаться с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил телеканалу CNN.

«У меня нет информации о каких-то беседах с Лавровым, чтобы объявить сегодня», — сказа Кирби.

По его словам, американские чиновники стараются выйти на связь с российскими коллегами для обсуждения темы задержанных в России граждан Соединенных Штатов.

Ранее Кирби заявлял, что США напряженно добиваются освобождения журналиста московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по подозрению в шпионаже. Он напомнил о беседе госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по этому поводу. Кирби подчеркнул, что Белый дом осуждает задержание журналиста и хочет его возвращения «как можно скорее».

30 марта в ФСБ РФ сообщили, что Гершковича задержали в Екатеринбурге. В ведомстве заявили, что корреспондента подозревают в шпионаже в интересах американского правительства.