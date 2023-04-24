Глава ГУР Буданов: Киев ведет переговоры по обмену пленными с РФ в формате «всех на всех»

Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что Киев ведет переговоры по обмену пленными с РФ в формате «всех на всех» и уже «приближается к этому». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как рассказал Буданов, по состоянию на сегодняшний день в рамках процедуры обмена Украина вернула более 2200 человек.

По словам главы ГУР, данный случай является беспрецедентным в мировой истории, поскольку все обмены обычно проходили после завершения боевых действий, а не во время.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что на Украину по итогам пасхального обмена пленными вернулись 130 человек.

До этого сообщалось, что пятеро чеченских военных из полка «Север — Ахмат» Минобороны России вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена, их встретили власти и родственники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.