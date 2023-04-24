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Республиканцы запускают сайт для проверки заявлений Байдена в преддверии выборов

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Nicolas Datiche/Pool/AP

Пока президент США Джо Байден готовится официально вступить в предвыборную гонку, чтобы пойти на второй срок, Республиканская партия занимается созданием веб-сайта, посвященного проверке слов главы Белого дома, передает Fox News. Как заявила председатель нацкомитета республиканцев председатель Ронна Макдэниел, ресурс получит название «factcheckbiden.com» и станет частью кампании, по привлечению главы государства к ответственности.

«Байден не только создавал кризис за кризисом, но и лгал об ущербе, который он нанес нашей стране. Будь то заявления о том, что граница безопасна , что наша экономика сильна, или что неудачный вывод войск из Афганистана был успешным, Байден и его администрация отказывается признать правду», — отметила представитель Республиканской партии.

По словам Макдэниел, сайт будет содержать проверку слов президента США, сказанных им как в рамках предвыборной кампании, так и на официальных мероприятиях. Она также добавила, что запуск ресурса произойдет 24 апреля силами одного из подразделений нацкомитета Республиканской партии.

«Fact Check Biden станет неотъемлемой частью кампании по привлечению Байдена к ответственности во время его публичных мероприятий», — подчеркнула Макдэниел.

Ранее сообщалось, что в сенате США обвинили Байдена в попытке преуменьшить значение утечки документов Пентагона.

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