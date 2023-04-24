Провозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер Гуаидо пешком добрался до Колумбии

Оппозиционер Хуан Гуаидо, более четырех лет назад провозгласивший себя президентом Венесуэлы, покинул страну и пешком добрался до Колумбии. Об этом сообщает газета Mundo.

По данным издания, последние несколько недель политик пребывал «в состоянии повышенной готовности» на фоне сообщений о его готовящемся аресте. До сих пор местонахождение оппозиционера оставалось неизвестным и тщательно скрывалось.

«Я только что прибыл в Колумбию, как и миллионы венесуэльцев до меня, пешком... Режим в очередной раз угрожает мне, и его цель — заставить меня замолчать. Я не позволю этого Мадуро (действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро — прим.)», — заявил Гуаидо.

По его словам, он прибыл в Колумбию в рамках некого саммита, созванного президентом Густаво Петро. Гуаидо подчеркнул, что потребует встречи с международными делегациями.

Ранее Bloomberg сообщал, что оппозиционные партии Венесуэлы хотят сместить Гуаидо с поста главы кабмина.