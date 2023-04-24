Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган предложил лидерам враждующих сторон в Судане провести переговоры в Анкаре

close
100%
Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил сторонам вооруженного конфликта в Судане провести переговоры в Анкаре и обсудить условия окончания конфликта. Об этом в понедельник сообщает Sudan Tribune.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, известным как Хеметти, перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

По данным суданского издания, в целях организации переговоров в последние двое суток Эрдоган неоднократно созванивался с Хеметти и аль-Бурханом. Пока стороны не сообщили общественности свое отношение к предложению, однако 23 апреля глава сил быстрого реагирования заявил, что готов вести диалог с «уважаемыми» членам командования Вооруженных сил Судана, но не с аль-Бурханом.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года, — тогда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение.

Ранее в ВОЗ заявили, что число погибших при столкновениях в Судане возросло до 420.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях