ЕС признал законность муниципальных выборов в Косово

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли в соответствии с законами республики Косово. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства, передает ТАСС.

Согласно заявлению Стано, Евросоюз признает, что выборы были проведены в соответствии с правовыми рамками Косово и что были приложены усилия для того, чтобы они прошли упорядоченно и без происшествий.

Отмечается также, что ЕС сожалеет о том, что не все воспользовались демократическим правом на участие и голосование в рамках этих выборов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители сербской общины в Косово не должны были участвовать в местных выборах в крае до создания там Ассоциации сербских муниципалитетов в соответствии с Брюссельскими соглашениями.

До этого глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович заявлял, что лишь 2% населения муниципалитетов албанской национальности примут участие в выборах 23 апреля.