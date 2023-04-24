Вучич назвал цели бойкота сербами выборов в Косово

Бойкотируя муниципальные выборы в Косово, сербы показали, что хотят уважения и реального диалога, а не навязывание решения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам, передает агентство Tanjug.

«То, что произошло вчера, гораздо больше (чем поражение Альбина Курти), сербский народ показал вчера, что он ищет совершенно другого подхода, в первую очередь, от международного сообщества. Они ищут большего уважения и реального диалога, а не навязывание решения», — отметил Вучич.

Ранее сербское население Косово бойкотировало выборы глав муниципалитетов Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, а также выборы местных депутатов в Звечане и Лепосавиче. Явка на выборах составила 3,47%. По словам Вучича, бойкот поддержали 99,97% сербов в четырех муниципалитетах. Он сказал, что в выборах приняли участие 13 сербов, причем двое из них заявили, что приняли участие по ошибке.

«Вчера сербы решительно показали оценкой 99,97, что их никто на Западе не слушает» и что мы в Белграде иногда недостаточно понимали, в каком тяжелом положении они находятся», — сказал Вучич. Президент Сербдии заявил, что результаты выборов в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии являются новой политической реальностью.

Ранее сообщалось, что выборы в органы местного самоуправления на севере Косово и Метохии прошли без участия избирателей из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах сербов.

Вучич заявлял, что представители сербской общины в Косово не должны участвовать в местных выборах в крае до создания там Ассоциации сербских муниципалитетов в соответствии с Брюссельскими соглашениями.