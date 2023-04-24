Сенатор Ковитиди поддержала законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы россиян

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT высказалась в поддержку законопроекта о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для ряда работающих из-за границы россиян. Ранее документ внесло в Госдуму Правительство РФ. Сенатор отметила, что указанные поправки не касаются граждан, которые работают по трудовым договорам.

«Ставка по налогам для остальных граждан, которые в непростых для страны реалиях решили уехать из России, должна быть больше, это очевидно. Закон справедливый, правильный и чрезвычайно актуальный», — подчеркнула Ковитиди.

Поправки подразумевают, что с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.