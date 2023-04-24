Глава МИД Румынии Ауреску анонсировал введение санкций ЕС за «дестабилизацию Молдавии»

Главы МИД стран Евросоюза, вероятно, поддержат введение ограничительных мер за попытку дестабилизации ситуации в Молдавии, считает министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает ТАСС. По его словам, данное решение может быть принято уже 24 апреля на заседании в Люксембурге.

«[Ожидаем] политическую договоренность <...> о создании нового режима санкций против тех, кто действует с целью дестабилизации страны и против конституционного строя Республики Молдова. Это предложение, которое я выдвинул на заседании Совета по иностранным делам 20 февраля, и я очень рад, что за такой короткий период времени этот санкционный режим был создан», — пояснил Ауреску.

Как указал глава МИД Румынии, в настоящее время уже идет работа по составлению перечня лиц, которые могут попасть под санкции ЕС из-за ситуации в Молдавии. Он также добавил, что ограничительные меры объединения будут касаться запрета на поездки и заморозки активов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в существовании коррупции в республике «виновата Россия».