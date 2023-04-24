Матвиенко предложила использовать иностранные изобретения без согласия правообладателей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить использование изобретений без согласия иностранных правообладателей из недружественных государств, в случае если речь идет о безопасности России и здоровье россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что данный инструмент может применяться если вопрос касается безопасности государства или здоровья населения.

«Имею в виду получение разрешения правительства на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей», — заявила Матвиенко.

По ее словам, не Россия вводила санкции «в нарушение правил ВТО, норм и правил международной торговли».

Также Матвиенко оценила перспективы проката зарубежного кино в России. Она заявила, что считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа в России зарубежных фильмов. 17 апреля первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила упразднить авторские права на военные песни.