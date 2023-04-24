Литва призвала страны Европы выразить протест послам КНР из-за заявлений о «суверенитете»

Литва призвала страны Европы выразить протест послам Китая после заявления об «отсутствии суверенитета» у стран бывшего СССР. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал своих европейских коллег оказать поддержку странам Балтии. Об этом сообщает LRT.

«Мы ожидаем, что наши партнеры поддержат нас всеми возможными способами, то есть другие столицы могут вызвать послов и озвучить, что они не приемлют такие заявления, или попросить разъяснений. И мы это видели, я благодарен странам, которые это уже сделали, как Чехия и другие», — сказал он.

Ландсбергис отметил, что «просит солидарности» у европейский стран.

Ранее в МИД Литвы заявили, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) вызовут китайских дипломатов для объяснений после заявления посла Китая во Франции Лу Шайе о возможном отсутствии у них суверенитета.

В ходе интервью каналу LCI, Лу Шайе заявил, что Крым был «подарен Украине», а в ответ на возражения телеведущего о том, что его присоединение к России стало нарушением суверенитета Украины, дипломат заявил, что с точки зрения международного права суверенитет бывших республик СССР не определен, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран».

В МИД Китая позже заявили, что Пекин уважает суверенитет всех стран, в том числе бывших республик СССР. При этом позиция Китая по вопросу о принадлежности Крыма не менялась. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин при этом не стала комментировать сообщения об исчезновении текста интервью посла Китая во Франции Лу Шайе из аккаунтов посольства КНР во Франции.