Депутат Госдумы Бессараб не поддержала идею ввести дополнительный налог для иноагентов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT высказалась против предложения о введении дополнительного налога для иностранных агентов. Ранее с такой инициативой выступил депутат Нижней палаты парламента Евгений Федоров.

«Если мы хотим кого-то запретить, достаточно объективно доказать, что деятельность незаконна и просто запретить. Есть ряд организаций, например зоозащитного или экологического характера, в отношении которых, на мой взгляд, это будет избыточно», — пояснила парламентарий.

По ее мнению, на данный момент достаточно тех российских налогов, которые «уже действуют в отношении всех без исключения» лиц.

Ранее Федоров предложил взимать с иноагентов дополнительные 5% с дохода на социальную поддержку детей-сирот. Он отметил, что основными донорами лиц и компаний с зарубежным финансированием являются государства и институты, которые применяют в отношении России санкционное давление.