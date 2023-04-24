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El Mundo: Украина оставила в Артемовске пару бригад ВСУ и вывела остальные части из города

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Испанская газета El Mundo сообщила со ссылкой на источник, что Украина оставила в Артемовске (украинское название — Бахмут) пару бригад и вывела остальные части из города.

«Там остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли», — заявил источник.

Корреспонденты издания, побывавшие на месте событий, сообщили о том, что на шоссе из Артемовска, которое связывает город с остальными контролируемыми Украиной территориями, «много обратного движения, но мало туда».

По словам источника издания, Артемовск «выполнил свою миссию».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление после полного взятия российскими войсками. По словам Пригожина, такой выбор точки отсчета для наступления связан с дождливой погодой, из-за которой танки могут передвигаться только по дорогам, а также с тем, что президент Украины Владимир Зеленский намерен привязать контрнаступление к 9 Мая.

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