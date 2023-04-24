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Миронов предложил перенести штаб-квартиру ООН в «цивилизованную страну»

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за изменение места штаб-квартиры ООН в пользу более нейтрального государства, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии. По его словам, в качестве возможного варианта можно рассмотреть государства, которые входят в БРИКС.

«Штаб-квартиру ООН надо переносить в другую страну — нейтральную и цивилизованную, где соблюдают права человека и права наций. Например, в одну из стран БРИКС. В противном случае очень скоро деятельность ООН — формально главной международной организации — будет парализована, а сама она превратится в ничего не значащий англосаксонский междусобойчик», — отметил Миронов.

Как указал глава »Справедливой России — За правду», подобное решение актуально на фоне ситуации вокруг запрета на въезд в США для представителей российских СМИ, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в ООН. Он также добавил, что отказ в визах журналистам выглядит особо циничным.

«Если уж американцы не дают визы дипломатам и сотрудникам дипмиссий, то что говорить о журналистах? Характерно, что с особым цинизмом заткнуть рот российским СМИ пытаются власти страны, где кичатся свободой слова и правом на самовыражение. Однако совершенно очевидно, что пресловутая первая поправка конституции США распространяется только на США и в отдельных случаях — на их вассалов», — подчеркнул Миронов.

БРИКС официально включает в себя пять постоянных членов — Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР. Кандидатами на вступление в организацию в настоящее время являются Аргентина, Алжир и Иран. По словам представителей БРИКС, желание присоединиться к группе изъявили еще множество государств, в том числе Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответственность за невыдачу виз российским журналистам лежит на США.

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