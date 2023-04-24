Главы МИД ЕС утвердили направление миссии по безопасности в Молдавию

Главы МИД Евросоюза (ЕС) утвердили направление миссии по безопасности в Молдавию. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, передает РИА Новости.

«Сегодня совет учредил партнерскую миссию ЕС в Молдавии в рамках общеевропейской политики по безопасности и обороне», — сказано в документе.

Ожидается, что задачами миссии станут «повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству».

Ранее газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в Европейской службе внешних связей (EEAS), писала, что ряд стран Евросоюза собираются летом направить в Молдавию гражданскую миссию.

Уточнялось, что в рамках этой миссии специалисты из ЕС проведут консультации в сферах юстиции, полиции, таможенного дела, по борьбе с кибератаками и дезинформацией. По информации издания, запланированная миссия будет отправлена в ответ на запрос правительства Молдавии и связана с опасениями Кишинева по поводу конфликта на Украине.