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Великобритания ввела санкции против четырех командиров КСИР

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Власти Великобритании расширили санкционные списки в отношении иранских представителей, введенные на фоне предполагаемых нарушений прав человека в республике, пишет Reuters. По информации агентства, Лондон ввел ограничительные меры в отношении четырех представителей регионального командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, соответствующее решение было принято в координации с союзниками королевства в лице США и Евросоюза. По его словам, Лондон продолжает усилия по привлечению к ответственности представителей «иранского режима».

«Великобритания и наши международные партнеры сегодня вновь ясно дают понять, что мы не будем закрывать глаза на жестокое угнетение режима. Мы продолжим предпринимать ряд действий, чтобы привлечь режим к ответственности за его действия», — подчеркнул Клеверли.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что страны Евросоюза и Великобритания прибегают к конфронтационному подходу, в том числе в отношении Тегерана, чтобы отвлечь собственных граждан от внутреннего кризиса.

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