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МИД РФ предостерег Запад от раскачки ситуации на фоне кризиса между Баку и Ереваном

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия предостерегает западных игроков от попыток раскачать ситуацию на фоне кризиса между Баку и Ереваном. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что российская сторона крайне обеспокоена ростом числа нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Российское министерство также призвало стороны немедленно вернуться к имеющимся договоренностям.

Кроме того, в сообщении выражается готовность России оказывать Азербайджану и Армении необходимое содействие как на политическом уровне, так и «на земле».

«Предостерегаем также внешних западных игроков и работающие по их конъюнктурной повестке дня локальные русофобские элементы от попыток раскачки ситуации, в том числе путем очерняющей кампании в адрес России», — говорится в сообщении.

Ранее посол Соединенных Штатов в Армении Кристина Квин заявила на брифинге, что установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре мешает мирному процессу в Закавказье, и Соединенные Штаты готовы оказать помощь Еревану и Баку для продолжения переговоров.

Сообщалось также, что министры обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе совместно с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым подписали обновленное межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

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