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Губернатор Флориды едет в зарубежный тур перед возможным стартом президентской кампании

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Lynne Sladky/AP

Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис приехал в Японию и встретился с премьер-министром Фумио Кисидой в рамках торгового международного турне, передает Fox News. По информации телеканала, помимо Токио, у регионального лидера запланированы визиты в Великобританию, Израиль и Южную Корею.

Как отмечается, поездка Десантиса проходит на фоне ожиданий о начале его предвыборной кампании в рамках президентских выборов 2024 года. Пока политик официально не объявил о своем участии в гонке, тем не менее он уже рассматривается в качестве главного соперника бывшего президента США Дональда Трампа внутри Республиканской партии.

При этом до международной поездки, Десантис совершил ряд визитом внутри США. Fox News подчеркивает, что в ходе встреч в разных штатах, политик заручался поддержкой в рамках своей потенциальной президентской кампании.

«Международная поездка Десантиса проходит для укрепления его внешнеполитического опыта и установления связей с мировыми лидерами. Она создает впечатление, что он осведомлен о глобальных проблемах и готов управлять с первого дня работы потенциальной администрации», — резюмирует телеканал.

Ранее сообщалось, что Трамп увеличил отрыв от своего основного конкурента в Республиканской партии.

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