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Трамп предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании в примерочной

Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вызовут на судебное разбирательство из-за обвинений в изнасиловании девушки в примерочной в 1990-х годах, об этом передает ФАН.

Уточняется, в насильственных действиях сексуального характера политика обвинила журналистка Джейн Кэрролл. Она утверждает, что Трамп пригласил ее в универмаг в центре Манхеттена, заманил в примерочную и там надругался.

Также в качестве свидетелей на разбирательство вызовут двух женщин, которые тоже обвиняли президента. Дело будет рассматривать федеральный суд присяжных в Нью-Йорке.

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