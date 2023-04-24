Le Monde: МИД Франции потребует от посла КНР разъяснений после слов о российском Крыме

Посла КНР во Франции Лу Шайе вызвали в дворец министерства иностранных дел Франции на набережной Орсе после заявлений об исторической принадлежности Крыма России. Об этом сообщает Le Monde.

Обсуждая вопрос о принадлежности Крыма с ведущим телеканала LCI, китайский дипломат заявил, что страны постсоветского пространства не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран», а также назвал Крым исконно российским.

«Все зависит от того, как мы воспринимаем эту проблему. Есть история. Крым изначально был российским. Это [Никита] Хрущев предложил Крым Украине во времена Советского Союза в 1954 году. <..> Мы не должны акцентировать внимание на такого рода проблемах. Самое главное <..> добиться прекращения огня», — заявил Шайе.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в Китае не ставят под сомнение суверенитет бывших республик СССР после распада Союза.