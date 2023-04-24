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Додон обвинил Санду в реализации украинского сценария в Молдавии

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что действующие власти страны идут по «украинскому сценарию». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, то, что происходит на Украине — борьба с русским языком, закрытие оппозиционных телеканалов, давление на оппозицию и церковь, заявления о необходимости вступления страны в НАТО, — все это пытаются реализовать и в Молдавии.

«Но быстрее, чем на Украине», — высказал мнение Додон.

Ранее молдавский депутат от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя заявил в интервью Sputnik, что Молдавия под руководством президента Майи Санду на 90% превратилась в колонию Запада.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавию «приглядывают» на роль «следующей Украины». По его словам, президент республики Майя Санду «рвется в НАТО» и готова ради этого «практически на все», в том числе объединить Молдавию с Румынией.

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