Посол РФ посетовал на недружественную позицию Сеула из-за допущения поставок оружия Украине

Власти Южной Кореи придерживаются недружественной позиции в отношении России с началом российской военной спецоперации на Украине, считает российский посол в Сеуле Андрей Кулик, передает ТАСС. По его словам, это отражается и в том, что президент страны Юн Сок Ель не исключил военной поддержки Киева.

»[Россия] считает, что то обстоятельство, что вопрос о возможности поставок был поднят, само по себе является отражением недружественной позиции», — отметил Кулик.

Как указал посол России, Москва пока не связывалась с Сеулом по дипканалам для получения объяснений заявления Юн Сок Еля. Он также добавил, что Южная Корея осознает риски, связанные с ее возможным переходом к поставкам вооружений Украине.

Ранее глава ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен заявил, что негативные последствия и влияние возможной отправке оружия Киеву будут за гранью вообразимого.