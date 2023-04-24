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Посол РФ посетовал на недружественную позицию Сеула из-за допущения поставок оружия Украине

Посол Кулик назвал отражением недружественной позиции Сеула допущение поставок оружия ВСУ

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Власти Южной Кореи придерживаются недружественной позиции в отношении России с началом российской военной спецоперации на Украине, считает российский посол в Сеуле Андрей Кулик, передает ТАСС. По его словам, это отражается и в том, что президент страны Юн Сок Ель не исключил военной поддержки Киева.

»[Россия] считает, что то обстоятельство, что вопрос о возможности поставок был поднят, само по себе является отражением недружественной позиции», — отметил Кулик.

Как указал посол России, Москва пока не связывалась с Сеулом по дипканалам для получения объяснений заявления Юн Сок Еля. Он также добавил, что Южная Корея осознает риски, связанные с ее возможным переходом к поставкам вооружений Украине.

Ранее глава ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен заявил, что негативные последствия и влияние возможной отправке оружия Киеву будут за гранью вообразимого.

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