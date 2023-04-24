В МИД КНР не стали объяснять «пропажу» интервью посла Китая во Франции

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать сообщения об исчезновении текста интервью посла Китая во Франции Лу Шайе из аккаунтов посольства КНР во Франции. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией», — заявила Мао Нин в ответ на просьбу прокомментировать удаление интервью Лу Шайе.

При этом она подчеркнула, что Китай «после распада Советского Союза уважает статус бывших советских республик как суверенных государств», и заявила, что позиция Пекина по этому вопросу неизменна.

Как отмечает Bloomberg, изначально посольство КНР во Франции разместило текст интервью в WeChat, а впоследствии удалило его. В ходе интервью каналу LCI, Лу Шайе заявил, что Крым был «подарен Украине», а в ответ на возражения телеведущего о том, что его присоединение к России стало нарушением суверенитета Украины, дипломат заявил, что с точки зрения международного права суверенитет бывших республик СССР не определен, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран».

Ранее сообщалось, что страны Балтии вызовут представителей китайского МИД для разъяснений после заявления Лу Шайе.