Глава СВР Нарышкин: для Польши на фоне СВО острее звучит тема геополитического передела

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши желают устроить геополитический передел на фоне проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР, передает РИА Новости.

«По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств», — говорится в заявлении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Польша грезит идеей возрождения «межгосударственной унии с Украиной» и восстановления Речи Посполитой. По словам политика, Польша, не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, «черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе».

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявлял, что конфликта на Украине могло не быть, если бы ФРГ не так долго затянула с попытками включить Украину в НАТО. По мнению замглавы польского МИД, чем раньше Украина вступит в Североатлантический альянс, тем лучше, так как нахождение республики в блоке будет служить гарантией безопасности для всего региона.