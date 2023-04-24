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Глава СВР Нарышкин: для Польши на фоне СВО острее звучит тема геополитического передела

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши желают устроить геополитический передел на фоне проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР, передает РИА Новости.

«По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств», — говорится в заявлении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Польша грезит идеей возрождения «межгосударственной унии с Украиной» и восстановления Речи Посполитой. По словам политика, Польша, не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, «черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе».

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявлял, что конфликта на Украине могло не быть, если бы ФРГ не так долго затянула с попытками включить Украину в НАТО. По мнению замглавы польского МИД, чем раньше Украина вступит в Североатлантический альянс, тем лучше, так как нахождение республики в блоке будет служить гарантией безопасности для всего региона.

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