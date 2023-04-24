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Экоактивисты в Берлине начали акции протеста, чтобы «парализовать» столицу Германии

Участники движения «Последнее поколения» запустили серию протестных акций в столице Германии, пишет Der Spiegel. По информации издания, полиция сообщает о попытках экоактивистов заблокировать автомобильное движение примерно в 30 разных местах Берлина.

Как отмечается, усилия демонстрантов связаны с попытками парализовать работу города, о чем было объявлено представителями группы заранее. Мирные блокировки, по словам организаторов, являются антиправительственным протестом из-за якобы нежелания немецких властей бороться с изменениями климата.

Что касается самих акций, то преимущественно небольшие группы выходят на улицы с различными транспарантами, пытаясь заблокировать движение. По заявлениям немецкой полиции, в нескольких районах активисты приклеили себя к асфальту.

Ранее СМИ сообщили, что экоактивисты из движения «Последнее поколение» собираются в ближайшие недели нарушить нормальную работу столицы Германии с помощью серии протестных демонстраций.

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