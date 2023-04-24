РИА Новости: на упавшем под Ногинском беспилотнике не было боеприпасов

Беспилотный летательный аппарат весом около 100 кг, упавший возле подмосковного Ногинска, не имел боеприпасов на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Предварительно, авиамодель без всяких боеприпасов», — заявили там, отметив, что силовые структуры вычисляют место запуска дрона.

Источник отметил, что модель оснащена двигателем внутреннего сгорания производства США. При падении БПЛА разрушился на крупные части, но не горел.

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщал, что в в Богородском городском округе Московской области упал дрон-камикадзе с 17 кг взрывчатки. Уточнялось, что упавшим беспилотником является UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке. Внутри него, как утверждает Shot, находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным американским пластичным взрывчатым веществом С-4.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что БПЛА обнаружила местная жительница, которая утром 23 апреля пошла в лес хоронить умершего котенка. Она не стала сообщать об этом в полицию, подумав, что это «чья-то игрушка», но распространила информацию в чате садового товарищества.