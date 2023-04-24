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Боррель: Евросоюз эвакуировал более тысячи своих граждан из Судана

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Marwan Ali/AP

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз эвакуировал более тысячи своих граждан из Судана. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не могу сейчас назвать точные цифры, но точно больше тысячи человек находятся уже вне Судана», — заявил Боррель.

По словам Борреля, посол ЕС был вынужден остаться в Судане. Глава евродипломатии уточнил, что посол не находится в столице, Хартуме.

Также он добавил, что персонал представительства ЕС в Судане — 21 человек — уже находится в Европе.

Ранее в Министерстве иностранных дел Швейцарии сообщили о закрытии посольства страны в суданском Хартуме.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией страны и силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане, возросло до 420. Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

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