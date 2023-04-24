Боррель: главы МИД ЕС обсудят слова посла КНР о неполном суверенитете постсоветских стран

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят на встрече 24 апреля заявление посла Китайской народной республики во Франции Лу Шая о неполном суверенитете государств, образовавшихся после распада Советского Союза. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявления китайского посла о суверенитете и существовании государств, которые раньше были частями Советского Союза, эту тему мы будем обсуждать в рамках китайской проблемы», — сообщил глава евродипломатии.

Он также добавил, что совет ЕС проведет переоценку своей стратегии в отношении Китая на саммите, который пройдет в июне.

Представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун ранее заявлял о том, что отношения ЕС и Китая многогранны и не должны быть привязаны только к вопросу конфликта на Украине.

Порядка 80 европейских парламентариев в письме призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за его высказываний о Крыме и бывших советских республиках. Об этом сообщила газета Le Monde, ссылаясь на соответствующий документ.