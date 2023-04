Focus: попытки ЕС влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом

Попытки Европейского союза повлиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом. Такое мнение высказал обозреватель немецкого журнала Focus Томас Ягер.

Эксперт считает, что ЕС является «карликом» в политике, а в военном плане организация — «червяк».

По словам Ягера, Евросоюз перестал играть полноценную роль в международных отношения десятилетия назад. Сейчас же ЕС имеет важную роль в мировой экономике, но не имеет политическое единство и не способен защитить себя или соседей.

Поэтому, считает обозреватель, европейские страны не в силах оказать какого-либо серьезного дипломатического влияния на международные процессы.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своей новой книге «Год, когда война вернулась в Европу» (The Year that war returned to Europe) назвал развязанные в последние десятилетия в мире Западом войны «ошибками».