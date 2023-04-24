Боррель: главы МИД ЕС пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза (ЕС) пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», — сказал Боррель, отвечая на вопрос, включат ли страны ЕС санкции против Росатома в 11-й пакет антироссийских санкций.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС может с новым, 11-м пакетом санкций против РФ запретить транзит ряда товаров через Россию. По данным СМИ, ограничения коснутся высокотехнологичных товаров и некоторых машин. Кроме того, новые санкции могут быть введены против ряда фирм и организаций в России. При этом источники полагают, что ограничения вряд ли будут введены против «Росатома», поскольку в Брюсселе «нет единства по данному вопросу».

Новый санкционный пакет вряд ли будет нацелен на «Росатом», полагают источники Bloomberg. Хотя многие государства-члены Евросоюза призывают ввести санкции против корпорации из-за «захвата Запорожской АЭС и предполагаемого соучастия в похищении персонала».