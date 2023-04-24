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Медведев заявил о желании Польши «поглотить остатки Украины»

Медведев заявил о желании Польши «поглотить остатки Украины» и возродить Речь Посполитую

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Польша грезит идеей возрождения «межгосударственной унии с Украиной» и восстановления Речи Посполитой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, Польша, не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, «черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе».

Как считает Медведев, польские элиты «спят и видят, как взять геополитический реванш у России», пересмотрев в числе прочего итоги Переяславской рады.

«В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда. Конечно, о последствиях никто из галлюцинирующих польских маньяков не думает», — написал зампред Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Медведев высказал мнение, что возможное введение странами «большой семерки» G7 полного запрета на экспорт товаров в Россию может обернуться для них прекращением зерновой сделки и многим другим, «в чем они нуждаются».

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик ранее заявлял, что конфликта на Украине могло не быть, если бы ФРГ не так долго затянула с попытками включить Украину в НАТО.

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