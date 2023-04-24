Посол КНР в ЕС Фу Цун: отношения Китая и Евросоюза не должны сводиться к теме Украины

Представитель Китая при Евросоюзе (ЕС) Фу Цун выразил мнение, что отношения ЕС и КНР многогранны, поэтому не должны быть привязаны к украинскому вопросу. Об этом он сказал в интервью информационному ресурсу Panpay.

По словам дипломата, многие люди с европейской стороны действительно смотрят на отношения Китая и ЕС через призму украинского вопроса.

«С тех пор как я вступил в должность в конце прошлого года, я неоднократно указывал европейской стороне на то, что, как и отношения Китая с любой страной, отношения Китая и ЕС многогранны и не сводятся к одному вопросу», — заявил Фу Цун.

Представитель Китая подчеркнул, что отношения Китая и ЕС не нацелены против кого-либо, не привязаны к чему-либо и не подчиняются третьим сторонам.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что внутри Евросоюза существуют разные точки зрения относительно дальнейшего взаимодействия с Китаем.

До этого СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон вызывал суматоху своими замечаниями о Китае, США и Тайване, сделанными им во время визита в Пекин.