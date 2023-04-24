NBC: около 70% республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа, несмотря на обвинения

Почти 70% американских избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, одобряют выдвижение бывшего президента США Дональда Трампа на высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах, несмотря на обвинения в его адрес. Об этом сообщает NBC News cо ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

В публикации говорится, что в опросе, который провели с 14 по 18 апреля, приняли участие тысяча американских избирателей.

Согласно результатам исследования, порядка 68% респондентов-республиканцев считают, что Трамп является достойным кандидатом на выдвижение от партии. Избиратели считают, что обвинения в адрес Трампа носят политизированный характер и преследуют цель не допустить его избрания на пост главы Белого дома.

Против Трампа выступили 26% избирателей.

Ранее Трамп пообещал в случае своей победы на выборах в 2024 году, но до инаугурации, остановить конфликт на Украине.

Но вскоре после выборов он пообещал остановить конфликт между Россией и Украиной.