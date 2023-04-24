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Захарова: около 3 млн человек отслеживали на Flightradar рейс Лаврова из Москвы в Нью-Йорк

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Telegram-канале, что около 3 млн человек следили на ресурсе Flightradar за рейсом министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк.

«За рейсом Сергея Лаврова <…> одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти 3 миллиона. Рекорд», — написала Захарова.

Ранее в этот же день Лавров прибыл в Нью-Йорк. В понедельник он примет участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава организации в СБ ООН.

Во вторник Лавров будет председательствовать на другом заседании СБ — открытых дебатах по ближневосточной проблематике.

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